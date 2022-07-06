Вашингтон, 6 июля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Члены Демократической партии в Сенате США достигли соглашения по законопроекту, в рамках которого пожилые пользователи медицинской страховки Medicare смогут получить рецептурные лекарства по более низкой цене, сообщает 6 июля Reuters.

Manchin.senate.gov Джо Манчин

«Сенатор Манчин давно выступает за предложения, которые позволят снизить стоимость рецептурных лекарств для пожилых людей, и его поддержка этого предложения никогда не вызывала сомнений. Он рад, что все 50 демократов согласны с ним», — сказал пресс-секретарь Джо Манчина.

Напомним, что Манчин представляет в Сенате Западную Вирджинию

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о снижении счетов за электроэнергию, рецептурные лекарства и доставку товаров. Предложение Байдена прозвучало в тот момент, когда годовая инфляция в США достигла 41-летнего максимума.