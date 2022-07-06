Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM После того, как в Санкт-Петербурге началась доследственная проверка по поводу сноса старинного дома А. Я. Шагина, процесс сноса только ускорился. Об этом 6 июля сообщили петербургские градозащитники в Telegram-канале «Живой город».

Под снос!

Они отмечают, что фасад дома на набережной Фонтанки за несколько дней почти уничтожили. Такими темпами от дома скоро останутся лишь коробка парадной лестницы и фасадная стена. По данным градозащитников, на соседних дома появились трещины.

Заказчиком сноса здания является «Нежилой фонд консалт», который принадлежит нефтяной компании. Дом Шагина, как отмечают в «Живом городе», являлся объектом культурного наследия. Его корпус охраняли до 2019 года, однако затем КГИОП снял здание с охраны, что позволило в 2022 году перейти к его сносу.

Напомним, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин указал провести доследственную проверку по факту сноса дома Шагина. В СК заинтересовались действиями по сносу здания после обращения жителей города.

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