Рига, , 17:25 — REGNUM Политические преследования инакомыслящих в странах Прибалтики продолжаются, последний пример — решение апелляционного суда Литвы о шестилетнем тюремном заключении политика Альгирдаса Палецкиса за его журналистские расследования.

Латвия Kenneth C. Upsall

Об этом с трибуны Европарламента заявила европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок.

«В моей стране, Латвии, за последние два месяца было произведено множество арестов по политическим причинам политических активистов и даже людей, которые далеки от политики», — сообщила евродепутат.

Так, в Риге был арестован известный журналист и общественный деятель Владимир Линдерман, имеются факты унижающего человеческое достоинство обращения властей с ним. Это происходит, подчеркнула европолитик, несмотря на то, что Линдерману 64 года, он имеет ряд хронических заболеваний.

По словам Жданок, он не имеет доступа к жизненно важным для него лекарствам, которые он должен принимать постоянно.

Жданок также сообщила, что в Латвии уже возбуждено более 40 уголовных дел по недавно дописанной в Уголовный кодекс статьи 81.1 «Содействие иностранному государству в действии, направленном против Латвийской Республики».

«Это явление нельзя назвать навязчивой идеей в поисках врагов государства и шпионов. Наоборот, это искусственное навешивание на людей ярлыков «агентов Кремля» с целью запугивания русскоязычной части насления», — завершила свое выступление в главном зале Европарламента Татьяна Жданок.