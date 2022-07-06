Москва, , 17:24 — REGNUM К 1 сентября 2022 года курс доллара может вырасти на 15% до уровней 70 рублей и выше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Доллар vs Евро (сс) Dennis Skley

«А вот ожидания по укреплению евро более скромные, — уточнила она. — Проблемы в европейской экономике, приближающейся к рецессии, замедление роста бизнеса и деловой активности, высочайшая инфляция, чрезмерно мягкая монетарная политика еврозоны — всё это способствует приближению паритета курсов евро и доллара в ближайшее время. На этом фоне падение курса евро по отношению к доллару выглядит вполне обоснованным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, будет ли в РФ укрепляться юань.

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