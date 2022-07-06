Москва, 6 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В ближайшие два месяца в РФ будет наблюдаться устойчивый тренд на укрепление доллара и юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Курс около 50 рублей за доллар явно не соответствовал объективной рыночной ситуации. И теперь мы наблюдаем коррекцию, — сказала Степанова. — В ближайшие два месяца можно увидеть более уверенный тренд на укрепление иностранной валюты, прежде всего доллара и юаня, в меньшей степени — евро. Этому способствуют прежде всего ожидания начала валютных интервенций Банка России в валютах дружественных стран (прежде всего в юанях), более активные действия властей по удержанию курса рубля в благоприятном для экономики формальном коридоре».

Кроме того, она отметила, что падение цен на мировые энергетические товары из-за возможной глобальной рецессии также работает на ослабление рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, какие факторы обеспечили укрепление доллара и евро по отношению к рублю.