Москва, 6 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Главной причиной бурного роста курса доллара и евро стали активные заявления РФ властей о перезапуске бюджетного правила и начале валютных интервенций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Как второстепенный фактор роста курса доллара и евро можно отметить увеличение объемов параллельного импорта и снижение падения импорта на фоне ослабления темпов роста экспорта за счет улучшения ситуации с транспортными каналами и постепенным выстраиванием импортной логистики. Также укрепляющийся на Forex доллар и снижение цен на нефть на мировых рынках внесли свой вклад в ослабление рубля», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщалось ранее, курс доллара поднялся выше 64 рублей.