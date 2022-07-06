Астрахань, , 17:21 — REGNUM В Астраханской области 63-летний пенсионер признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней внучки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дети в опасности Astrakhanfm.ru

В январе и марте 2022 года мужчина, проживая в городе Нариманове в квартире своей дочери, совершал в отношении своей семилетней внучки насильственные действия сексуального характера, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.