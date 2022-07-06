Москва, 6 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Десятки лет мировой экономической глобализации привели к синхронности и неизбежности мирового финансового кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Picserver.org Инфляция

«Переход к необеспеченным деньгам относительно быстро сформировал иллюзию роста мирового богатства, — сказал он. — Но в 2020 году ферма американских «попугаев» (в которых принято мерить все блага человечества) эмитировала неслыханное за сопоставимый период количество валюты. Это трансформировалось в явные и продолжающиеся мировые инфляционные тренды, пугающе растущие от месяца к месяцу. Страны бьют инфляционные рекорды 10-20-30 летней давности. Возможно, что в этом тренде кроется ответ на вопрос, как победить массовую закредитованность. Инфляция обесценит накопленные долги, хотя и жизненный уровень тоже».

Однако Ордов призвал не забывать, что инфляция имеет и другое определение — это налог на бедных.

«Причем бедность становится страновым атрибутом, поэтому стоит порой проводить свою суверенную экономическую политику, чтобы не быть тем, кого каждый раз мировое финансовое сообщество готово приносить в жертву. Инфляция — это симптом болезни, но лечить нужно не симптом, а сами факторы мирового финансово-экономического дисбаланса. Особенно дисбаланса между бедными и сверхбогатыми, спекулянтами и инвесторами», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США приступила к агрессивному циклу повышения процентных ставок.