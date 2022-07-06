Рига, 6 июля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш побывал с визитом на своей родине — в США, пишет портал Delfi. Вместе с ним в поездке находились супруга и дочь.

Pixabay.com Флаг Латвии

За неделю пребывания в Америке премьер посетил Праздник песни и танца, который латышские эмигранты проводят в США с 1953 года, а также дал несколько интервью американским СМИ — CNN, The Wall Street Journal, The Washington Post, Politico, CBS News.

В пресс-службе администрации президента Латвии признали, что расходы на поездку главы государства и его супруги в размере 10 654 евро оплатила госканцелярия. Если должностное лицо отправляется с визитом вместе с супругом (супругой), то участие обоих оплачивается государством, говорится в комментарии.

Участие в визите дочери премьер-министра его семья оплатила из его личных средств, подчеркнули в госканцелярии.