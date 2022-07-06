Киров, Калужская область, 6 июля 2022, 17:45 — REGNUM Первый центр амбулаторной онкологической помощи региона будет открыт на базе кировской центральной межрайонной больницы, сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.
Кроме жителей города Киров, новый онкоцентр будет обслуживать пациентов из Барятинского, Куйбышевского, Спас-Деменского, Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов. Теперь им не нужно будет ездить в Калугу для наблюдения у онколога.
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