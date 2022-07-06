Киров, Калужская область, , 17:45 — REGNUM Первый центр амбулаторной онкологической помощи региона будет открыт на базе кировской центральной межрайонной больницы, сообщили 6 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Процедура пациенту с онкологическим заболеванием Министерство здравоохранения Калужской области

Кроме жителей города Киров, новый онкоцентр будет обслуживать пациентов из Барятинского, Куйбышевского, Спас-Деменского, Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов. Теперь им не нужно будет ездить в Калугу для наблюдения у онколога.

«Сейчас идёт закупка оборудования для диагностики и амбулаторных курсов химиотерапии. Центр в Кирове планируется открыть к концу 2022 года. Проект реализуется по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», — отметили в областном Минздраве.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Москве