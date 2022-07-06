Вашингтон, 6 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Вице-президента США Камалу Харрис осудили после того, как она дала невнятную речь после ужасающей массовой стрельбы на параде в День Независимости, сообщает 6 июля Fox News.

Gage Skidmore Камала Харрис

Через день после массовой стрельбы, в результате которой семь человек погибли и более 30 получили ранения, Харрис посетила северный пригород Чикаго, где она встретилась с полицией.

Предметом осуждения стало ее краткое выступление перед скорбящими жителями города, во время которого она сказала откровенную бессмыслицу, отмечает телеканал.

«Мы должны отнестись к этому серьезно, так серьезно, как и вы, потому что вас вынудили отнестись к этому серьезно», — сказала Харрис, выступая перед прессой и жителям города, где произошла трагедия.

Напомним, ранее Камала Харрис подтвердила намерение баллотироваться на второй срок вместе с президентом США Джозефом Байденом на выборах в 2024 году.