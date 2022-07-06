Сербия, 6 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Сербия сталкивается с серьезными проблемами с обеспечением достаточным объёмом дизельного топлива и бензина. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам президента Сербии, проблема в том, что никто не желает заниматься импортом дизельного топлива из-за низких цен, которые контролирует государство.

«Мы решили проблему увеличением цен на предыдущей неделе, рассчитывая, что кто-то начнет импортировать сюда дизель», — процитировал слова Вучича телеканал РТС.

По словам президента, Сербия почти 100% нефтепродуктов, переработанных на НПЗ в городе Панчево, отправляет на экспорт.

«Так что у нас не будет экспорта. У нас серьезные проблемы с обеспечением достаточными объёмами дизеля, а также бензина. Мы остановили на семь дней экспорт дизеля, чтобы обеспечить достаточное количество для потребителей в Сербии. Мы стараемся увеличить цены, чтобы защитить доходы людей и удержать инфляцию, но от нас это не зависит», — пояснил Вучич.

Напомним, что НПЗ, работающий в сербской городе Панчево, принадлежит концерну «Нефтяная индустрия Сербии», в котором российский «Газпром» владеет контрольным пакетом акций.