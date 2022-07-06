Москва, , 17:19 — REGNUM Сенаторы Андрей Кутепов, Алексей Майоров и Сергей Митин внесли в Госдуму законопроект, который уточняет установленные ограничения на использование особого порядка применения контрольно-кассовой техники, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». В нем определен особый порядок применения контрольно-кассовой техники и выдачи кассового чека при осуществлении расчетов за реализуемый товар с использованием торговых автоматов. Организациям и индивидуальным предпринимателям при реализации товара через торговый автомат предоставляется право не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю, а также предоставляется возможность использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов.

Авторы отмечают, что применение такого порядка обусловлено конструктивными особенностями автоматических устройств и в полной мере отвечает задачам контроля и фискализации расчетов. При этом вышеуказанная норма содержит ограничение использования особого порядка применения контрольно-кассовой техники для товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Сенаторы считают, что действующее ограничение является избыточным и в среднесрочной перспективе ставит под угрозу осуществление субъектами предпринимательства торговой деятельности с использованием торговых автоматов.

Парламентарии предлагают внести в закон изменение исключив товары, подлежащие обязательной маркировке, из перечня товаров, на которые не распространяется особый порядок применения контрольно-кассовой техники при реализации через торговые автоматы.