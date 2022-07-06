Москва, , 17:15 — REGNUM Блокирование инициативы о возвращении 3 сентября статуса государственного праздника требует разбирательства, заявил секретарь движения «Третье сентября — За восстановление Дня Победы над Японией» Иван Кульнев 6 июля на круглом столе «Китайской сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Японский милитаризм Иван Шилов © ИА REGNUM

Кульнев отметил, что одобренный большинством депутатов Госдумы законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День Победы над Японией был завернут до осени.

«Сила воли должна какая-то быть… Почему мы свою-то победу не можем восстановить?», — сказал Кульнев.

Также он подчеркнул необходимость не вступать в переговоры по территориальным вопросам, так как они дают почву японским реваншистам.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.