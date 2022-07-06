Пенза, 6 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. На улице Кузнецкой в Пензе сдан трехподъездный дом для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот. Об этом 6 июля сообщает городская администрация.

Penza-gorod.ru Жилье для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья — Пенза

Новый дом переменной этажности: две секции по семь этажей и одна — на девять этажей. В общей сложности в здании 207 однокомнатных квартир. Сюда переедут жители Заводского и других районов города.

Все квартиры оснащены регуляторами температуры радиатора отопления, пластиковыми окнами с детскими замками-блокираторами. Для жителей имеется парковка площадью 2 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на конец 2021 года жилищный фонд составлял 41,4 млн кв. метров. Из общего жилфонда региона на городской приходится 66%, на сельский — 34%.

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