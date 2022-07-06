Волгоград, , 17:16 — REGNUM В присвоении денежных средств подозревают 55-летнюю бухгалтера одного из институтов Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, женщина с сентября 2018 года по декабрь 2021 года периодически вносила в реестр сведения о начислении себе повышенной заработной платы. В общей сложности она присвоила себе более 2,5 млн рублей. Преступление вскрылось в ходе проведения очередной ревизии.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело.