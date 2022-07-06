София, , 17:12 — REGNUM Финансовые счета посольства Российской Федерации в Софии были заблокированы по личному распоряжению бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. Об этом 6 июля заявил депутат Народного собрания Болгарии от партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов, передает БНР.

Флаги России и Болгарии

Как подчеркнул Йорданов, экс-премьер был лично заинтересован в травле российских дипломатов и «должен ответить за провокацию».

«Сейчас Петков с парламентской трибуны врет о том, что ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности — ИА REGNUM) регулярно сообщало ему о шпионской деятельности сотрудников посольства РФ, — отметил он. — Этого не может быть, поскольку наши спецслужбы никогда не распространяли подобной информации».

Напомним, 6 июля стало известно, что министерство финансов Болгарии ввело запрет на транзакции по счетам диппредставительства РФ в Софии.

Ранее из Софии, Варны и Русе по обвинению в шпионаже и подрывной деятельности были высланы 70 работников посольства и консульских отделений Российской Федерации.