Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге локализовали вытекание воды на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта в Невском районе. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе СПб ГУП «Водоканал».

Дарья Драй ИА REGNUM ГУП Водоканал Санкт-Петербурга

Заявка на ликвидацию аварии поступила на предприятие в 12:00. На исправление неисправности отправилась бригада «Водоканала». Спустя три часа вытекание на водопроводной магистрали диаметром в 30 сантиметров локализовали.

Из-за аварии остаются отключены от централизованной системы водоснабжения шесть нежилых зданий: четыре на Зольной улице и два на Дальневосточном проспекте.

«Водоканал» установил пункты по обеспечению жителей питьевой водой. Цистерны доставили к первому и второму домам на Зольной улице.

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