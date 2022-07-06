Ижевск, 6 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. На территории Удмуртии с 6 по 11 июля ожидается высокая пожароопасность лесов, четвертый класс. Об этом сообщает администрация Ижевска со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Clandestino Жара

В мэрии призвали незамедлительно сообщать в экстренные службы в случае обнаружения бесконтрольного горения сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 6 по 11 июля ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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