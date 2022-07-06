Москва, 6 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Выпускаемый на московском автомобильном заводе «Москвич» транспорт по своему качеству будет отвечать современным требованиям. Об этом 6 июля у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Глава города отметил, что на данный момент предприятие находится на старте нового этапа его развития.

«Подписали с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным соглашение о производстве легковых машин. Весной, после ухода прежнего владельца, мы взяли это предприятие на баланс города. Выплатили долги по зарплате, сохранили уникальных специалистов», — сообщил Собянин.

По его словам, параллельно со сборкой машин из дружественных России стран на заводе приступают к работе над созданием собственной платформы электромобиля под названием «Москвич».

«Москва должна быть одной из базовых площадок создания электродвигателя, аккумуляторов и комплектующих для новой машины. Работа непростая — огромное количество вызовов — логистических, технологических, финансовых, но я уверен, что мы сделаем всё, чтобы завод работал, коллектив был сохранен, а люди получили современный и качественный автомобиль», — подытожил мэр Москвы.