Вашингтон, 6 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Популярный рэпер Канье Уэст (Йе) анонсировал производство авторских автомобилей Donda Foam. Об этом сообщил портал Highsnobiety 6 июля.

NME Канье Уэст

Отличительной особенностью подобного транспорта станет производство из пенопласта, а также футуристический дизайн, разработанный командой музыканта. Как считают различные пользователи Сети, автомобили будут выпускать под руководством компании Tesla в США, однако официального подтверждения подобной информации пока что не было.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на Канье Уэста вновь подали в суд. Диджей Маршалл Джефферсон обвиняет рэпера в незаконном сэмплировании его песни 1986 года Move Your Body.