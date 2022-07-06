Берлин, 6 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Германии уже началось обучение украинских боевиков эксплуатации реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS-2, — заявил 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

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По его словам, это вооружение Германия поставляет Киеву вместе с Британией и США.

«Вы знаете, что мы решили совместно с Британией и США поставить системы РСЗО Украине. Здесь уже началось обучение. То же касается самоходных установок Gepard, способных защищать войска от нападений с воздуха», — заявил Шольц.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня этого типа в июле или августе текущего года после обучения украинских боевиков.