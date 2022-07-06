Екатеринбург, 6 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится процессуальная проверка по факту информации о возможной халатности сотрудника полиции. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Установлено, что в ночь на 29 мая на улице Грибоедова был зверски избит 46-летний гражданин. От полученных травм он скончался. И в ходе расследования уголовного дела об этом правоохранители получили информацию о том, что в момент конфликта в полицию звонили граждане и сообщали о происходящем. Но полицейский, принимавший звонки, не отреагировал должным образом.

«Будет тщательно проверена поступившая информация и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностного лица», — сказал Шульга.