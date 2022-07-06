Техас, США, , 17:19 — REGNUM Шерифы некоторых округов американского штата Техас официально объявили о «вторжении» иммигрантов, требуя дополнительных ресурсов для сдерживания кризиса на границе, который выходит из-под контроля. Об этом 6 июля сообщает Fox News.

Стена на границе между США и Мексикой Thefiscals.com

«Губернатор Эбботт сделал больше, чем любой другой губернатор в истории штата Техас, чтобы помочь обеспечить безопасность границы и защитить техасцев, но мы наблюдаем беспрецедентный наплыв, и это требует от нас новых шагов, выходящих за рамки того, что мы предпринимали до сих пор», — сказал шериф округа Голиад Рой Бойд.

Он также предупредил, что еще многое предстоит сделать, поскольку наркотики и нелегальная иммиграция продолжают угрожать жителям Техаса. На этом фоне несколько приграничных округов объявили о «вторжении» в надежде получить от государства поддержку и ресурсы, необходимые для борьбы с наплывом нелегалов.

«Это очень опасная ситуация, когда вы находитесь далеко, как некоторые из наших жителей, и полиция будет до вас добираться несколько часов, так что они как бы предоставлены сами себе», — объяснил Бойд.

«Территории здесь настолько обширны, что невозможно расставить достаточное количество полицейских во всех местах, которые необходимы для защиты американских граждан, которые находятся на этих ранчо и пытаются заработать на жизнь», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со скоплением беженцев на границе США губернатор Техаса Грег Эбботт пошел на необычные меры — «построил стальную стену» из машин, чтобы противостоять мигрантам.

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