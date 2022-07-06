6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 19:45 — REGNUM В Ставропольском крае намолотили первый миллион тонн озимой пшеницы. На данный момент в лидерах Кочубеевский, Изобильненский и Новоалександровский округа региона.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

«Уборка в регионе вышла на высокие темпы. Ставропольские аграрии убрали 400 тыс. га. Намолочено 1,3 млн тонн зерна!» — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства Ставропольского края.

Сельскохозяйственная техника в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

На Ставрополье уборка традиционно начинается в конце июня. В этом году сельхозпроизводителям предстоит убрать 91 тысячу га зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день убрано 13% от общей уборочной площади. Как проходит уборочная страда в регионе, узнавал корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Токмакова, заместитель главы администрации Новоалександровского округа. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы сейчас убираем ранние сорта озимой пшеницы. Обычно они менее урожайные, чем поздние. Прогнозы на урожай в этом году оптимистичные», — говорит заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа СК Ольга Токмакова.

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

Вагоны для погрузки зерна на железнодорожных путях Александр Погожев © ИА REGNUM

В сельхозпредприятии АО «Радуга» уборочная страда началась 28 июня из-за обильных ливневых дождей. Тем не менее хозяйство оказалось в тройке лидеров с высоким показателем продуктивности и урожайности.

Владимир Суров, директор АО «Радуга» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня мы должны благодарить бога за то, что он дал нам такую погоду. Было сложно, но вовремя прошли дожди, мы вовремя внесли удобрения, обработали гербицидами растения. Результат, я считаю, один из лучших за все годы моей работы. Ожидаем, что получим с гектара больше 60 центнеров пшеницы», — говорит Владимир Суров, который директором АО «Радуга» работает уже 35 лет.

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Александр Погожев © ИА REGNUM

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

В уборке урожая задействовано 25 комбайнов, на каждый комбайн приходится по 225 га. Техника разделена на 3 бригады, в одной 10 комбайнов, в другой 8 и 7. В подработке почвы участвует 6 машин, на поле обязательно задействована бочка с водой на случай пожара и плуг для опашки полей. Своего транспорта в хозяйстве не достаточно, поэтому в поле работает еще 5 наемных КамАЗов.

Повара грузят обед для работников в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие ждут обед в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Рабочие ждут обед в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Сидоров, главный агроном сельхозпредприятия «Радуга» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Выращиваем зерно 3-го и 4-го класса и фуражное. Сельхозпредприятие полностью обеспечено семенами и в этом году к привычным 5 сортам пшеницы добавилось 6 новых. На данный момент убираем озимую пшеницу «Гомер», уже убрали около 30%. Всего пшеницей засеяно 4073 га. Это и ультраскороспелые сорта, 10% от общего объема сеяли — 443 га. Объем урожая в этом году, я думаю, будет больше. 418 га озимого ячменя уже убрали и получили 73,7 ц/га. Полностью собрали урожай гороха с 886 га земли», — говорит Василий Сидоров, главный агроном в АО «Радуга».

Отражение фуры с комбайном в зеркале автомобиля Александр Погожев © ИА REGNUM

Плакат с героем России Романом Демурчиевым Александр Погожев © ИА REGNUM

Плакат с героем России Яном Волковым на Ставрополье Александр Погожев © ИА REGNUM Плакат с героем России Кириллом Балаганским на Ставрополье Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время в крае также приступили к уборке рапса, гороха и ярового ячменя.

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