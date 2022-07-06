Александр Погожев,
6 июля 2022, 19:45 — REGNUM В Ставропольском крае намолотили первый миллион тонн озимой пшеницы. На данный момент в лидерах Кочубеевский, Изобильненский и Новоалександровский округа региона.
Пшеница
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Уборка в регионе вышла на высокие темпы. Ставропольские аграрии убрали 400 тыс. га. Намолочено 1,3 млн тонн зерна!» — говорится в сообщении официального Telegram-канала правительства Ставропольского края.
Сельскохозяйственная техника в поле
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга».
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
На Ставрополье уборка традиционно начинается в конце июня. В этом году сельхозпроизводителям предстоит убрать 91 тысячу га зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день убрано 13% от общей уборочной площади. Как проходит уборочная страда в регионе, узнавал корреспондент ИА REGNUM.
Ольга Токмакова, заместитель главы администрации Новоалександровского округа.
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Мы сейчас убираем ранние сорта озимой пшеницы. Обычно они менее урожайные, чем поздние. Прогнозы на урожай в этом году оптимистичные», — говорит заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа СК Ольга Токмакова.
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пшеница
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вагоны для погрузки зерна на железнодорожных путях
Александр Погожев © ИА REGNUM
В сельхозпредприятии АО «Радуга» уборочная страда началась 28 июня из-за обильных ливневых дождей. Тем не менее хозяйство оказалось в тройке лидеров с высоким показателем продуктивности и урожайности.
Владимир Суров, директор АО «Радуга»
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Сегодня мы должны благодарить бога за то, что он дал нам такую погоду. Было сложно, но вовремя прошли дожди, мы вовремя внесли удобрения, обработали гербицидами растения. Результат, я считаю, один из лучших за все годы моей работы. Ожидаем, что получим с гектара больше 60 центнеров пшеницы», — говорит Владимир Суров, который директором АО «Радуга» работает уже 35 лет.
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга».
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пшеница
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга», Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
Уборка пшеницы в полях сельхозпредприятия «Радуга». Новоалександровский округ, Ставропольский край
Александр Погожев © ИА REGNUM
В уборке урожая задействовано 25 комбайнов, на каждый комбайн приходится по 225 га. Техника разделена на 3 бригады, в одной 10 комбайнов, в другой 8 и 7. В подработке почвы участвует 6 машин, на поле обязательно задействована бочка с водой на случай пожара и плуг для опашки полей. Своего транспорта в хозяйстве не достаточно, поэтому в поле работает еще 5 наемных КамАЗов.
Повара грузят обед для работников в поле
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие ждут обед в поле
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рабочие ждут обед в поле
Александр Погожев © ИА REGNUM
Василий Сидоров, главный агроном сельхозпредприятия «Радуга»
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Выращиваем зерно 3-го и 4-го класса и фуражное. Сельхозпредприятие полностью обеспечено семенами и в этом году к привычным 5 сортам пшеницы добавилось 6 новых. На данный момент убираем озимую пшеницу «Гомер», уже убрали около 30%. Всего пшеницей засеяно 4073 га. Это и ультраскороспелые сорта, 10% от общего объема сеяли — 443 га. Объем урожая в этом году, я думаю, будет больше. 418 га озимого ячменя уже убрали и получили 73,7 ц/га. Полностью собрали урожай гороха с 886 га земли», — говорит Василий Сидоров, главный агроном в АО «Радуга».
Отражение фуры с комбайном в зеркале автомобиля
Александр Погожев © ИА REGNUM
Плакат с героем России Романом Демурчиевым
Александр Погожев © ИА REGNUM
Плакат с героем России Яном Волковым на Ставрополье
Александр Погожев © ИА REGNUM
Плакат с героем России Кириллом Балаганским на Ставрополье
Александр Погожев © ИА REGNUM
В настоящее время в крае также приступили к уборке рапса, гороха и ярового ячменя.
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Ставропольские аграрии приступили к уборке озимого ячменя — фоторепортаж