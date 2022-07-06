Воронеж, 6 июля 2022, 17:02 — REGNUM Устранена одна из двух утечек на водоводе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». Работы завершили в 14:50 мск.
Отметим, что работы по устранению аварии велись круглосуточно.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 июля произошло две утечки на водоводе в Коминтерновском районе Воронежа, в результате без воды остались около 40 тысяч жителей. В районе введён режим ЧС.
Работы по устранению второго прорыва продолжаются.