Воронеж, 6 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Устранена одна из двух утечек на водоводе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». Работы завершили в 14:50 мск.

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» Работы на месте аварии

«Специалисты «РВК-Воронеж» завершили работы по ликвидации повреждения на водопроводной сети диаметром 1 000 мм, проходящей в районе улицы Лесхозной на глубине более 2,5 метра. Сотрудники водоканала заменили два метра чугунного трубопровода», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что работы по устранению аварии велись круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 июля произошло две утечки на водоводе в Коминтерновском районе Воронежа, в результате без воды остались около 40 тысяч жителей. В районе введён режим ЧС.

Работы по устранению второго прорыва продолжаются.