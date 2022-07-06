Сысерть, Свердловская область, , 16:54 — REGNUM В Свердловской области автомобиль Kia протаранил опору моста. Авария произошла утром 6 июля на 158-м километре трассы «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал», сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Машина ехала со стороны Челябинска. За рулём находился 38-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Погибшим оказался житель Сургута (Югра). За два года вождения он 46 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. При этом в момент ДТП он не был пристёгнут ремнем безопасности. Стрелка на спидометре замерла на цифре 150 км/ч. По факту аварии проводится расследование.