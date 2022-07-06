Штат Аризона, США, , 16:58 — REGNUM Полиция штата Аризона, США, в июне арестовала мужчину, который провозил в машине почти 45 килограмм метамфетамина, сообщает 6 июля Fox News.

Арест Chris Yarzab

Изначально машина была остановлена за нарушение правил дорожного движения, сообщили в департаменте общественной безопасности Аризоны.

Во время остановки патрульный заметил «признаки преступной деятельности», рассказали в полиции, не уточнив при этом, о каких именно признаках идет речь.

Позже полицейский обыскал автомобиль и обнаружил около 45 килограмм метамфетамина, спрятанного в багажнике.

Ранее полиция США обнаружила подземный туннель, проходящий под американо-мексиканской границей, который, скорее всего, использовался для транспортировки наркотиков.

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