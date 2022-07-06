История вопроса

Порнография — любой вид порнографической продукции, который представляет половой акт без какой-либо цензуры. Порнография официально запрещена во многих мусульманских странах, полные или частичные запреты существуют в странах Европы, Белоруссии и России.



В России запрещено изготавливать и распространять порнографические материалы. Легальный сектор эротической продукции, включающий около двух тысяч кинокартин, утвержден Министерством культуры России в 2010 году.