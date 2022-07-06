Брянск, 6 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту распространения порнографических изображений несовершеннолетних возбуждено в отношении жителя деревни Пеклино Дубровского района Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе СУ СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По версии следствия, весной 2021 года мужчина познакомился в социальной сети с другим пользователем. Новому знакомому он отправил несколько детских порнофотографий, используя свой планшетный компьютер.

В доме у подозреваемого изъят компьютер, назначены необходимые судебные экспертизы.