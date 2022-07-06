Саратов, , 16:58 — REGNUM В Саратовской области отделение «Партии Возрождения России» выдвинуло своего кандидата на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центризбиркома.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Партию на выборах главы Саратовской области представит Игорь Калганов, который 6 июля подал документы в избирательную комиссию региона.

Заместитель председателя областной избирательной комиссии Татьяна Комольцева по итогам рассмотрения выдала письменное подтверждение о приеме документов.

ИА REGNUM ранее сообщало, партией «Единая Россия» выдвинута кандидатура на пост главы Саратовской области врио губернатора Романа Бусаргина. От КПРФ кандидатом стала Ольга Алимова. От ЛДПР — координатор регионального отделения партии Дмитрий Пьяных.

Избиркомом Саратовской области принято решение о трехдневном голосовании (9-11 сентября).

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