Калуга, , 17:28 — REGNUM В Калужской области во втором квартале 2022 года банки реструктурировали 2,6 тысячи кредитных договоров жителей и изменили условия кредитных договоров на сумму более 1 млрд рублей. Часть из них — в рамках закона о кредитных каникулах. Об этом 6 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Около двух тысяч калужан воспользовались кредитными каникулами cbr.ru

«Кредитные каникулы были введены для помощи заемщикам в условиях санкций. С начала действия в марте этого года закона о кредитных каникулах, банками каникулы предоставлены 396 жителям региона на общую сумму 193 млн рублей. При этом спрос на кредитные каникулы в мае был несколько ниже, чем в первый месяц действия этой программы», — отметила Ирина Карлаш.

По закону претендовать на кредитные каникулы могут заёмщики, получившие кредит или заем до 1 марта 2022 года, и чей доход за предыдущий месяц снизился из-за санкций более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. По кредитным каникулам установлены лимиты по сумме для разных видов кредитов. Для потребительских кредитов — 300 тыс. рублей, для автокредитов — 700 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей, для ипотечных кредитов в Калужской области — 3 млн рублей. Если заёмщик подходит под эти критерии, банк не вправе отказать ему в предоставлении кредитных каникул. Также по 23 заявлениям оформлены ипотечные каникулы на сумму 43 млн рублей. Таким образом можно отсрочить платежи по кредитам на срок до шести месяцев.

Заёмщики, не соответствующие требованиям законов о кредитных и ипотечных каникулах, могут воспользоваться программами реструктуризации банков. За три весенних месяца в Калужской области помощь по собственным программам банков получили 2194 человека по кредитным договорам на сумму порядка 780 млн рублей. При этом Банк России рекомендовал кредиторам не штрафовать за просрочки заемщиков, финансовое положение которых ухудшилось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области заёмщикам реструктурировали кредиты на 781,7 млн рублей