Нягань, Югра, , 16:49 — REGNUM В Нягани (ХМАО) возле мусорных баков местные жители обнаружили противотанковую мину. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югра.

Муляж противотанковой мины Пресс-служба управления Росгвардии ХМАО

Вечером 5 июля от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении по улице Уральской города Нягани предмета, похожего на боеприпас. На место происшествия приехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Стерх».

В ходе обследования предмета было установлено, что это учебная противотанковая мина. По данному факту проводится полицейская проверка.

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