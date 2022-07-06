Москва, , 16:48 — REGNUM Иностранные партнеры не желают видеть российских спортсменов за рубежом и поэтому в России должны быть созданы все условия для занятий спортом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Дмитрий Свищев Svishchev.ru

По словам Свищева, парламентариям пришлось направить все усилия на минимизацию негативных последствий от санкций для отрасли физической культуры и спорта. Сейчас главная задача заключается в поддержке спортсменов, спортивных федераций и отечественных производителей спортивной индустрии, считает политик.

«Нам необходимо строить спортивные объекты. Ведь иностранные партнеры нас не очень хотят видеть за рубежом, где мы вместе раньше тренировались и выступали. Поэтому в России сейчас должны быть созданы все условия для занятия спортом», — сказал Свищев.

Он отметил, что сейчас в комитете подготовлено еще около 20 законодательных инициатив по развитию профессионального спорта и спорта высших достижений, студенческого и школьного спорта, по популяризации массового и корпоративного спорта.

«Работа еще предстоит большая. Расслабляться некогда», — заключил депутат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России нужна независимая система спортивной подготовки и соревнований.