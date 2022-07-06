Москва, 6 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Иностранные партнеры не желают видеть российских спортсменов за рубежом и поэтому в России должны быть созданы все условия для занятий спортом. Как передает корреспондентИА REGNUM6 июля, об этом заявил глава комитета ГосдумыДмитрий Свищев (ЛДПР).

Svishchev.ru Дмитрий Свищев

По словам Свищева, парламентариям пришлось направить все усилия на минимизацию негативных последствий от санкций для отрасли физической культуры и спорта. Сейчас главная задача заключается в поддержке спортсменов, спортивных федераций и отечественных производителей спортивной индустрии, считает политик.

«Нам необходимо строить спортивные объекты. Ведь иностранные партнеры нас не очень хотят видеть за рубежом, где мы вместе раньше тренировались и выступали. Поэтому в России сейчас должны быть созданы все условия для занятия спортом», — сказал Свищев.

Он отметил, что сейчас в комитете подготовлено еще около 20 законодательных инициатив по развитию профессионального спорта и спорта высших достижений, студенческого и школьного спорта, по популяризации массового и корпоративного спорта.

«Работа еще предстоит большая. Расслабляться некогда», — заключил депутат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России нужна независимая система спортивной подготовки и соревнований.