Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский ГУП «Горэлектротранс» поможет восстановить трамвайное движение в Мариуполе (Донецкая Народная Республика). Об этом 6 июля сообщил глава предприятия Денис Минкин, передаёт издание Смольного «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Санкт-Петербург активно оказывает помощь своему городу-побратиму Мариуполю. В Северной столице сейчас отдыхают дети из Мариуполя в рамках первой смены. Всего за лето на отдых привезут порядка 1600 детей. Помощь также коснётся и городского общественного транспорта Мариуполя.

«Перед нами стоит задача восстановить там движение электрического общественного транспорта. В Мариуполе, несмотря на сложную оперативную обстановку, удалось сохранить подвижной состав. Гораздо больше пострадала энергетическая система. Но главное, что остались сотрудники, опыт которых очень высок. Поэтому мы будем помогать запчастями и «железом». Собираемся запустить пилотную трамвайную линию», — сообщил о дальнейших планах Минкин.

Напомним, что порядка тысячи петербургских специалистов готовятся восстановить Октябрьский район Мариуполя. Инициативу также проявили и медики Северной столицы. Они записываются в добровольцы, чтобы отправиться в ДНР.