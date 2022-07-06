Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Известный актёр Майкл Шеннон готовится к режиссёрскому дебюту. Об этом написал портал Outlook 6 июля.

Майкл Шеннон Скриншот из интервью на телевидении

Как сообщил источник, предстоящая лента будет вдохновлена трагедией в школе «Колумбайн» 1999 года и расскажет о 17-летнем подростке-убийце. Актёрский состав картины пока что не раскрывается.

Напомним, за свою карьеру Майкл Шеннон снялся в более чем 100 фильмах. Наибольшую известность актёру принесли роли в триллере «Укрытие» и драме «99 домов».

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