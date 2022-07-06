Луганск, , 16:39 — REGNUM Несколько белорусских нацистов, включая главаря отряда наёмников «Волат» Ивана Марчука, ликвидированы в ходе боёв под Лисичанском, сообщил 6 июля журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Белорусский национализм Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, информация о потерях в отряде белорусских нацистов была получена от их подельников, сдавшихся в плен.

«Сейчас и средства украинской информации, и другие источники информации дают данные о гибели так называемых солдат удачи. Мы уже подтвердили гибель белорусского нациста, националиста Марчука под Лисичанском. Получены данные от тех, кто сдался в плен из этого подразделения, о гибели других наемников», — цитирует слова Марочко агентство ТАСС.

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