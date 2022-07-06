Луганск, 6 июля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Несколько белорусских нацистов, включая главаря отряда наёмников «Волат» Ивана Марчука, ликвидированы в ходе боёв под Лисичанском, сообщил 6 июля журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский национализм

По его словам, информация о потерях в отряде белорусских нацистов была получена от их подельников, сдавшихся в плен.

«Сейчас и средства украинской информации, и другие источники информации дают данные о гибели так называемых солдат удачи. Мы уже подтвердили гибель белорусского нациста, националиста Марчука под Лисичанском. Получены данные от тех, кто сдался в плен из этого подразделения, о гибели других наемников», — цитирует слова Марочко агентство ТАСС.