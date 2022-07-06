Ижевск, , 16:39 — REGNUM В Удмуртии шесть первых новорожденных были зарегистрированы через портал «Госуслуги» без личного посещения органов ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Суперсервис «Рождение ребенка» запущен в регионе в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

«Мы провели большую работу совместно с ФНС России (Федеральной налоговой службой) и минздравом Удмуртии, чтобы оформление документов стало простым, быстрым и удобным», — подчеркнула председатель Комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова.

Мать новорожденного должна иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах и сообщить о желании получить документы на ребенка в электронном виде персоналу роддома. Они оформляют медицинское свидетельство, которое затем поступает в личный кабинет матери ребенка. Данные этого свидетельства и цифрового профиля матери на портале автоматически подтянутся в заявление о рождении. Само заявление заполняют родители, где указывают выбранное для младенца имя. Органы ЗАГС регистрируют рождение, а в личный кабинет родителей приходит уведомление о готовности свидетельства.

Бумажный экземпляр свидетельства можно забрать в любой удобный день.

С 1 января 2023 электронное свидетельство будет выдаваться родителям в обязательном порядке. Тогда уже бумажный экземпляр необходимо будет забрать не более чем через семь суток с момента регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти. Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

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