Вашингтон, 6 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Быстро распространяющийся субштамм BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в США, сообщает 6 июля New York Times со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(сс) Maryland GovPics Тестирование на коронавирус в США

По состоянию на 2 июля на субштамм BA.5 пришлось около 54% новых случаев заболевания в США. Новые статистические данные основаны на моделировании и могут быть пересмотрены по мере поступления новых данных, отмечает издание.

Напомним, ранее исследователи из Южной Африки заявили, что весенний всплеск заражений, вызванный субштаммами BA.4 и BA.5, не был более опасным, чем первая волна штамма «Омикрон».