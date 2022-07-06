Воронеж, , 16:38 — REGNUM Подозреваемый в автоаварии в Воронежской области, в которой погибли три человека, в том числе двое детей, отправлен под стражу по решению суда. Об этом корреспонденту ИА сообщила 6 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«По ходатайству следователя следственного отдела ОМВД России по Россошанскому району подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Россошанским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщила Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 16:00 4 февраля на 210 километре автодороги «Воронеж — Луганск». По факту аварии полиция возбудила уголовное дело.

По версии следствия, 46-летний житель Ростовской области, управляя большегрузным автомобиле MAN с прицепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с автомобилем Ford Explorer, а затем — с Renault Kaptur, которым управляла 26-летняя жительница Россоши. В результате аварии погибла водитель Renault и её пассажиры, девочки семи и 15 лет.

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