Ижевск, , 16:37 — REGNUM В Удмуртии расширили перечень населённых пунктов, которые могут принять участие в программе догазификации. Теперь в него вошли 872 города, поселка или деревни республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Газопровод Yarregion.ru

После мониторинга и анализа в программу вошли села и деревни, которые были не учтены ранее, но находятся в непосредственной близости от межпоселковых сетей и газораспределительного оборудования. Также в список вошли муниципальные образования, в которых в конце прошлого года и в начале текущего построены новые газораспределительные сети.

С момента старта реализации программы жители Удмуртии подали 28 640 заявок на догазификацию. Заключено до настоящего времени 16 275 договоров, в рамках которых уже построили 23 км газовых сетей, что позволяет провести газ для 6316 домов в 373 населенных пунктах. Фактически газ уже получили 1518 домохозяйств в 213 селах, деревнях и поселках.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее под программу догазификации подпадали 107 414 домохозяйства в 770 населенных пунктах Удмуртии.

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