Москва, 6 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Семья исполнителя Юрия Шатунова организовала конкурс на создание монументального памятника. Соответствующую информацию опубликовали на сайте музыканта 6 июля.

Бронзовый памятник установят на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве. «Сроки конкурса не ограничены. Главное — создать памятник, достойный памяти Юрия Шатунова», — говорится в описании.

Цитата из видео «Юрий Шатунов - Не спорь со мной» Юрий Шатунов

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в карете скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.