Флорида, США, , 16:42 — REGNUM Суд в американском штате Флорида временно заблокировал местный закон, запрещающий аборты после 15 недель беременности, однако его постановление было отложено, а штат подал апелляцию, сообщает 6 июля Reuters.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

В последнее время похожая путаница часто повторяется в других республиканских штатах, которые попытались запретить или ограничить аборты сразу же после того, как 24 июня Верховный суд США отменил общенациональное конституционное право от 1973 года на операции по прерыванию беременности.

Судья окружного суда Флориды заявил, что недавнее решение Верховного суда об абортах не имеет отношения к штату, в конституции которого прописано право на неприкосновенность частной жизни.

«Право на частную жизнь по конституции Флориды «гораздо шире по охвату», чем любое право на частную жизнь по конституции США», — написал судья, ссылаясь на предыдущее дело, когда было решено, что отмена Верховным судом постановления «Роу против Уэйда» не должна влиять на право делать аборт во Флориде.

Напомним, постановление от 1973 года сделало аборты в США законными на федеральном уровне: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщинам делать аборт.

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