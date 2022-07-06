Нижневартовск, Югра, , 16:26 — REGNUM В Югре завершено расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Ремонт дороги Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

По версии следствия, в период с августа 2017 года по июль 2019 года обвиняемый, путём вымогательства, получил от руководителя одной из фирм взятку на общую сумму 660 тысяч рублей за договор подряда на поставку запасных частей для дорожно-строительной техники. Кроме того, в период с декабря 2018 по апрель 2019 года обвиняемый получил от руководителя другой фирмы взятку на общую сумму 1 миллион 50 тысяч рублей за договор подряда на ремонт и обслуживание зданий.

Бывшего директора управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска обвиняют по п.«б, в» ч.5 и ч.6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размерах»).

Обвиняемый вину признал частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года был осуждён за получение взятки начальник одного из отделов управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей с запретом семь лет занимать руководящие должности.

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