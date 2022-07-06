Астрахань, , 16:24 — REGNUM Житель Черноярского района Астраханской области подозревается в развращении несовершеннолетних в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В соцсетях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемый с сентября по декабрь 2021 года через соцсеть вёл переписки сексуального содержания с шестью девочками в возрасте от 12 до 15 лет, а также предлагал совершить действия сексуального характера и вступить в половой акт.

В отношении24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лиц, не достигших 16-летнего и 14-летнего возрастов».