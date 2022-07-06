Челябинск, 6 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Челябинске неизвестная женщина ударила по голове девочку, ехавшую на самокате. Об этом пишут СМИ.

Pixabay.com Самокат

Инцидент запечатлела камера наблюдения. Как пишет Накануне. Ru, девочка задела женщину, проходившую мимо. В ответ та развернулась и ударила самокатчицу, а затем ушла.

Родственники девочки обратились в полицию. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске некий гражданин ударил маленького мальчика. Это произошло в присутствии его матери. Нападавшего задержали и судили.