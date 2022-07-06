Варшава, 6 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник стал «полезным идиотом Кремля», заявил 6 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

ArturM Флаги Украины и Польши

К столь неожиданному выводу польский министр пришёл на основании заявлений украинского дипломата о «заслугах» пособника германских нацистов Степана Бандеры в «борьбе за свободу и справедливость».

Об этом Мельник рассказал в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу.

Блащак назвал эти заявления Мельника недопустимыми и неприемлемыми и связал их с «происками Кремля».

«Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — заявил министр обороны Польши.

Иные многочисленные нацистские заявления одиозного украинского посла не вызвали возмущения у Блащака.